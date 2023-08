Presidente da Federação Espanhola é suspenso pela Fifa após beijo forçado em jogadora

Espanha - A Fifa anunciou neste sábado (26) que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), José Rubiales, está suspenso preventivamente do seu cargo após dar um beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso, durante a premiação da Copa do Mundo Feminina.

Com isso, Rubiales está suspenso de todas as atividades do futebol, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Além disso, o presidente da RFEF está proibido de entrar em contato com Jenni Hermoso e com pessoas próximas à jogadora.

A suspensão, que começa a agir a partir deste sábado, estará em vigor durante 90 dias, até o seu processo disciplinar ser protocolado.

Rubiales vive enorme pressão para pedir a renúncia do cargo de presidente da RFEF. A seleção feminina espanhola anunciou que fará um boicote até a saída do dirigente. Além disso, o presidente da La Liga, Javier Tebas, afirmou que não se surpreendia com as "atitudes misóginas" vindas de Rubiales, e ainda afirmou que o mandatário da Federação está montando um "teatro vitimista".

Confira o comunicado na íntegra:

"O presidente da Comissão Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio (Colômbia), utilizando as faculdades concedidas pelo artigo 51 do Código Disciplinar da FIFA (CDF), decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas ao futebol, tanto nacional quanto internacionalmente. Essa suspensão, que terá efeito a partir de hoje, terá uma duração inicial de noventa dias, enquanto o processo disciplinar aberto por esta Comissão Disciplinar contra o Sr. Luis Rubiales na última quinta-feira, 24 de agosto, é conduzido

Além disso, o presidente da Comissão Disciplinar da FIFA, com o objetivo de preservar, entre outros fatores, os direitos fundamentais da jogadora da seleção nacional de futebol, Sra. Jennifer Hermoso, e a boa ordem do processo disciplinar em andamento perante este órgão disciplinar, emitiu duas diretrizes adicionais (artigo 7 do CDF) nas quais ordena ao Sr. Luis Rubiales que se abstenha, ele mesmo ou através de terceiros, de entrar em contato ou tentar entrar em contato com a jogadora profissional da seleção nacional espanhola, Sra. Jennifer Hermoso, ou com pessoas próximas a ela. Da mesma forma, a RFEF e seus funcionários ou empregados são ordenados a se absterem de entrar em contato com a jogadora profissional da seleção nacional espanhola, Sra. Jennifer Hermoso, ou com pessoas próximas a ela, seja diretamente ou através de terceiros.



A decisão tomada pelo presidente da Comissão Disciplinar da FIFA foi comunicada hoje ao Sr. Luis Rubiales, à RFEF e à UEFA, para que seja cumprida adequadamente.



A Comissão Disciplinar da FIFA não fornecerá mais informações sobre este processo disciplinar até que uma decisão final seja tomada. A FIFA reitera seu compromisso absoluto com o respeito à integridade de todas as pessoas e condena veementemente qualquer comportamento contrário a isso".