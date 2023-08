Raulzinho sofre lesão grave e está fora da Copa do Mundo de basquete

Jacarta - O armador Raulzinho está fora da Copa do Mundo de basquete. O jogador, de 31 anos, sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã , neste sábado (26), em Jacarta, na Indonésia. A seleção brasileira venceu por 100 a 59.

"O atleta Raul Neto sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, pela abertura do Grupo G da Copa do Mundo, em Jacarta, na Indonésia", disse a CBB através das redes sociais.

Raulzinho caiu na quadra após tentar uma bandeja e imediatamente reclamou de dores no joelho direito. O jogador saiu de quadra na maca e chorando. Ele foi levado para um hospital em Jacarta e realizou exames de ressonância magnética, que detectaram a ruptura do tendão patelar.

O jogador esteve sob orientação e acompanhamento de Carlos Vicente Andreoli, diretor de saúde e médico da seleção brasileira de basquete. Raulzinho foi imobilizado e já está no hotel. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) trata as questões de logísticas do atleta.

Raulzinho era o último atleta brasileiro na NBA . O armador acertou a ida para o Fenerbahce, da Turquia, e retornou ao basquete europeu após oito anos na liga norte-americana. Na NBA, ele defendeu o Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. Após vencer o Irã na estreia, a seleção brasileira volta a quadra na próxima segunda-feira (28), às 10h30 (de Brasília), contra a Espanha, em Jacarta, na Indonésia.

A Copa do Mundo de basquete distribuirá sete vagas para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, sendo duas para os dois melhores das Américas. Além da seleção brasileira, disputam as vagas os Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana.

Confira o boletim médico de Raulzinho:

"O atleta Raul Neto sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, pela abertura do Grupo G da Copa do Mundo, em Jacarta, na Indonésia.



Raul sofreu uma queda no início do terceiro quarto do duelo, quando foi atendido de imediato, ainda na quadra, com suspeita de ruptura do tendão patelar. A lesão foi confirmada imediatamente em exame de ressonância magnética feita minutos depois no hospital oficial do evento, sob orientação e acompanhamento do Diretor de Saúde e médico da Seleção Brasileira, Carlos Vicente Andreoli.



Raul sofreu a ruptura no movimento de salto. O atleta foi imobilizado, já está no hotel com a delegação e sob os cuidados do departamento médico. Com o diagnóstico, está fora do restante da Copa do Mundo e neste momento a CBB trata das questões logísticas."