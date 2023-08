Casemiro marca em vitória de virada do Manchester United no Campeonato Inglês

Inglaterra - O Manchester United sofreu para vencer o Nottingham Forest por 3 a 2, neste sábado (26), no Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O volante brasileiro Casemiro marcou um dos gols da vitória de virada dos Diabos Vermelhos.

O Nottingham Forest surpreendeu e chegou a abrir 2 a 0 com menos de cinco minutos. Taiwo Awoniyi abriu o placar com menos de dois minutos, enquanto Willy Boly ampliou aos quatro. O Manchester United reagiu antes do intervalo e diminuiu com Christian Eriksen aos 17.

Na etapa final, o Manchester United seguiu pressionando e chegou ao empate com Casemiro aos sete minutos. O Nottingham Forest cedeu a pressão e ficou com um a menos aos 23 quando Joe Worrall foi expulso. Os Diabos Vermelhos viraram o placar com Bruno Fernandes, aos 31, de pênalti.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos seis pontos e agora ocupa o sexto lugar no Campeonato Inglês. O próximo compromisso dos Diabos Vermelhos será contra o Arsenal, no domingo (3), às 12h30 (de Brasília), no Emirates, pela quarta rodada da competição.