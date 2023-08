Philippe Coutinho tem acordo com time do Catar

Inglaterra - Philippe Coutinho está de saída do Aston Villa-ING. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro chegou a um acordo para defender o Al Duhail, do Catar. Ainda falta o acordo entre o clube do Oriente Médio e o time inglês.



No último domingo, Coutinho se lesionou na partida do Aston Villa contra o Everton, pela segunda rodada da Premier League. O brasileiro machucou a perna esquerda e deixou o campo chorando.



Em julho de 2022, após seis meses de empréstimo, o Aston Villa pagou ao Barcelona 20 milhões de euros para ter Coutinho em definitivo. No entanto, as lesões prejudicaram o desempenho do brasileiro.