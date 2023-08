Bellingham iguala feito de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Espanha - Com quatro gols e uma assistência em três jogos no Campeonato Espanhol, Jude Bellingham tem mostrado que o investimento do Real Madrid valeu cada centavo. O meia, de 20 anos, é o destaque do time no início da temporada 2023/24 e igualou um feito de Cristiano Ronaldo.

O craque português, que atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi o último jogador a conseguir marcar quatro vezes nos três primeiros jogos do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Além deles, outros seis nomes estão na lista, como o lendário Ferenc Puskás.

Bellingham marcou o gol da vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo, nesta última sexta-feira (25), fora de casa. O Real é o líder do Campeonato Espanhol e segue com 100% de aproveitamento. O próximo jogo será contra o Getafe, sábado (2), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Jogadores que marcaram quatro gols nos primeiros três jogos pelo Real Madrid:

Lazcano (1929)

Arbiza (1941)

Marsal (1956)

Puskás (1958)

Sneijder (2007)

Van der Vaart (2008)

Cristiano Ronaldo (2009)

Bellingham (2023)