Sócios do Flamengo criam 'vaquinha' para segurança que salvou adolescentes no incêndio do Ninho

Rio - Um grupo de torcedores e sócios do Flamengo está realizando uma "vaquinha" para ajudar Benedito Ferreira, segurança que ajudou a salvar a vida de três jovens no incêndio do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, e evitou que o desastre fosse ainda maior. O vigilante ainda precisa tomar remédios controlados por conta de tudo que viveu na tragédia, mas tem enfrentado dificuldades para arcar com os custos.

Para ajudar Benedito, o grupo Flamengo da Gente lançou neste sábado (26) para arrecadar fundos ao ex-funcionário do clube. Ele foi demitido pelo Rubro-Negro em agosto do ano passado e ainda aguarda o desenrolar do processo que moveu contra o Fla, cobrando indenização trabalhista. Por sofrer de transtornos psiquiátricos, ele não pode mais trabalhar.

"Torcedores de qualquer lugar do mundo podem ajudar e fazer valer o lema inscrito pelo artista Airá Ocrespo no Mural dos Garotos do Ninho em frente ao Maracanã: “A grandeza do Flamengo está na humanidade da sua torcida". Essa tragédia sem precedentes poderia ter sido ainda maior caso Benedito Ferreira, vigia do Ninho naquela noite, não tivesse agido para retirar outros três garotos de dentro do alojamento em chamas. Demitido do clube, e sem condições de exercer seu ofício, Benedito Ferreira hoje vive com traumas e necessidades resultantes do incêndio", diz um trecho da nota do grupo.

As doações para Benedito Ferreira poderão ser realizadas através de pix (chave flamengodagente@gmail.com) . Todo valor arrecadado será destinado ao ex-segurança rubro-negro.

"Nesse momento de necessidade, além do acolhimento das famílias das vítimas fatais e dos sobreviventes, o FdG se mobiliza para que seja dado reconhecimento e apoio a Benedito, para amenizar o peso dos traumas, do alto custo dos remédios que precisa, além da culpa por não ter conseguido salvar todos os meninos", afirma o Flamengo da Gente.