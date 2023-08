Mbappé volta a marcar em vitória do PSG no Campeonato Francês

França - Com dois gols de Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Lens por 3 a 1, neste sábado (26), no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Marco Asensio completou o placar para o atual campeão, enquanto os visitantes descontaram com Morgan Guilavogui.

O Paris Saint-Germain foi superior, mas o Lens soube equilibrar a partida em alguns momentos. O atual campeão francês conseguiu abrir o placar somente no fim da primeira etapa com gol do espanhol Marco Asensio. Na etapa final, Mbappé marcou duas vezes e selou a vitória. Nos acréscimos, Guilavogui diminuiu.

Kylian Mbappé soma três gols em dois jogos pelo Paris Saint-Germain na temporada 2023/24. Em meio ao futuro indefinido, o craque francês foi reintegrado ao elenco após a saída de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele chegou a ficar de fora da primeira rodada do Campeonato Francês.

O craque francês tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2024 e já demonstrou o desejo de sair. O clube tentou vendê-lo na atual janela de transferências, mas não conseguiu. Em janeiro, Mbappé poderá assinar pré-contrato com qualquer clube. O Real Madrid é o principal favorito.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain chegou aos cinco pontos e agora ocupa o quarto lugar do Campeonato Francês. O Mônaco lidera com sete pontos e tem a mesma pontuação do vice-líder Olympique de Marselha. O PSG volta a campo no próximo domingo (3), às 15h45 (de Brasília), contra o Lyon, fora de casa.