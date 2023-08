Médicos descobrem causa de parada cardíaca em filho de LeBron James

Estados Unidos - Após sofrer uma parada cardíaca durante um treinamento na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, o jovem armador Bronny James, filho do astro LeBron James, passou por uma série de exames para descobrir a causa. Após longas investigações, os médicos descobriram a provável causa e iniciaram o tratamento.

Bronny James sofreu a parada cardíaca no dia 24 de julho. Ele foi levado ao hospital e recebeu alta três dias depois. Segundo os médicos especialistas que realizaram as análises dos exames, Bronny James possui uma cardiopatia congênita. O caso é tratável e o jovem armador poderá retornar a jogar basquete em um "futuro próximo", de acordo com o porta-voz da família James.

"É um defeito cardíaco congênito anatômico e funcionalmente significante, que pode e será tratado. Estamos muito confiantes na completa recuperação de Bronny e seu retorno ao basquete em um futuro muito próximo. Continuaremos a fornecer atualizações para a mídia e reiteramos respeitosamente o pedido de privacidade da família", disse o porta-voz.

Bronny James, de 18 anos, se tornará elegível para o recrutamento da NBA em 2024. O jovem era cotado para as primeiras posições do evento, mas a parada cardíaca pode prejudicar a sua avaliação ou adiar a sua entrada na liga norte-americana de basquete. O armador defenderá a Universidade do Sul da Califórnia (USC) na NCAA, a liga universitária de basquete.

LeBron James tem o desejo de dividir a quadra com o seu filho mais velho. Nunca na história da NBA uma franquia teve pai e filho atuando juntos. O astro tem contrato com o Los Angeles Lakers por mais uma temporada e opção de renovar por mais um ano. O vínculo garantido terminaria justamente quando Bronny James estaria elegível e poderia agitar o mercado da liga.

Apesar do sonho de atuar ao lado do filho, LeBron James tem mudado o discurso desde a última temporada. Com as avaliações indicando que Bronny James estaria entre as escolhas de loteria, algo longe da projeção dos Lakers, o astro pensa na possibilidade de pelo menos dividir a quadra com o filho mesmo que em lados opostos.