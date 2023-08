Vídeo! Jogador chuta a cabeça de rival caído no chão em jogo da Série C

Rio - Cenas lamentáveis tomaram conta do duelo entre Remo e Altos, na tarde deste sábado (26), no Estádio Baenão, em Belém. Os meias Gabriel Pires, do time piauiense, e Paulinho Curuá, da equipe azulina, trocaram agressões e acabaram expulsos ainda no primeiro tempo.



Tudo começou aos 39 minutos de jogo, após uma disputa de bola no meio-campo. Pires levou a pior e, ao cair no chão, sua mão passou próxima ao rosto do adversário. Curuá se irritou com a atitude e chutou a cabeça do rival, mesmo com ele caído no chão. O jogador do Altos se levantou imediatamente e uma troca de socos entre a dupla começou.

CENAS LAMENTÁVEIS!!! Estilo briga de rua a briga entre os jogadores de Remo x Altos!@ClubeDoRemo 10 @OficialAltos #seriec #seriec2023 #REMxALT pic.twitter.com/hftues0tkQ — Central da Série C (@centraldaseriec) August 26, 2023



Após toda confusão, o árbitro decidiu expulsar os dois jogadores. As duas equipes apenas cumpriam tabela, já que o Remo não tinha mais chances de avançar à próxima fase, enquanto o Altos já estava rebaixado à Série C. O time paraense venceu a partida por 3 a 1. Veja a cena:Após toda confusão, o árbitro decidiu expulsar os dois jogadores. As duas equipes apenas cumpriam tabela, já que o Remo não tinha mais chances de avançar à próxima fase, enquanto o Altos já estava rebaixado à Série C. O time paraense venceu a partida por 3 a 1.