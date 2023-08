Sem Guardiola, Manchester City ganha do Sheffield United e se mantém 100% na Premier League

Inglaterra - Atual campeão da Premier League e da Liga dos Campeões, o Manchester City venceu o Sheffield United neste domingo (27) pelo placar de 2 a 1 pela terceira rodada desta edição do Campeonato Inglês. Haaland e Rodri marcaram o gol dos Citizens, enquanto Bogle marcou para os Blades.

O Manchester City não teve a presença de Pep Guardiola na beira do campo. O treinador espanhol teve que passar por uma cirurgia de emergência nas costas nesta semana e está se recuperando. Com isso, o auxiliar Juan Manuel Lillo treinou os Citizens na manhã deste domingo.

Quem deu números iniciais ao duelo foi a equipe vencedora. Aos 17 minutos do segundo tempo, Haaland, que havia perdido um pênalti na primeira etapa, recebe um cruzamento de Grealish vindo da ponta esquerda e cabeceia para o gol.

Entretanto, aos 39 minutos, o Sheffield United empatou a partida. Após erro na saída de bola do Manchester City, os blades recuperam e trocam passes, até a bola chegar no lateral-direito Bogle, que domina e chuta forte, cruzado, sem chances para Ederson.

O jogo parecia que iria terminar empatado. Mas, aos 43 minutos, o Manchester City fez o gol que decretou sua vitória. Após jogada de Walker pela direita do ataque dos Citizens, a bola vai para a área e Rodri aproveitou a sobra e acertou um forte chute que foi no ângulo do goleiro Foderingham, dando números finais ao jogo.

O Manchester City retorna a entrar em campo no próximo sábado (2), quando volta ao Estádio Etihad, em Manchester, para enfrentar o Fulham, em partida válida pela quarta rodada da Premier League.