Ídolo da Espanha critica dirigente que deu beijo forçado em jogadora: ''Manchando a imagem do nosso país''

Espanha - Ídolo da seleção espanhola e do Barcelona, o meia Andrés Iniesta, que atualmente defende o Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos, detonou o presidente da Real Federação de Futebol da Espanha, Luis Rubiales. O mandatário da RFEF beijou forçadamente a jogadora Jenni Hermoso na premiação do título da Copa do Mundo Feminina.

Primeiramente, Iniesta lamentou o ocorrido, afirmando ser triste que uma polêmica como essa ofusque algo tão grande quanto a conquista de uma Copa do Mundo Feminina.

“Depois do que aconteceu nestas últimas semanas, gostaria de transmitir minha tristeza, como pessoa, como pai de três meninas, como marido e como jogador, acerca dos acontecimentos que estamos vivendo no nosso futebol e ao redor da seleção espanhola feminina”, iniciou o atleta, em suas redes sociais.



“Acredito que não podemos tolerar ações como a que vimos, que colocaram de lado uma conquista tão grande quanto uma Copa do Mundo. Não consigo imaginar o que as jogadoras da Espanha estão sentindo neste momento, vendo como não está se falando sobre o grande torneio que fizeram e do fantástico futebol que mostraram. É realmente uma pena que esta belíssima história que as atletas construíram ao longo dos anos tenha sido ofuscada”, complementou.

Por fim, Iniesta detonou Rubiales, e afirmou que o presidente da RFEF mancha o nome da Espanha para todo o mundo.

“Em vez disso, tivemos que aguentar um presidente que se agarrou em seu cargo, que não admitiu que seu comportamento foi inaceitável e que está prejudicando a imagem de nosso país e do nosso futebol em todo o mundo”, concluiu o espanhol.

Após o ocorrido, a Fifa anunciou no último sábado (26) a suspensão provisória de Rubiales do cargo de presidente da RFEF. A suspensão se dará, inicialmente, por 90 dias, enquanto o processo disciplinar contra ele segue sendo protocolado. A federação internacional também proibiu que o dirigente ou qualquer pessoa ligada a ele entre em contato com Jenni Hermoso e seu estafe.