Com a um menos, Liverpool consegue virada nos acréscimos contra Newcastle

Inglaterra - O Liverpool conquistou uma vitória que ficará marcada na memória dos torcedores. Com um a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo após a expulsão do capitão Van Dijk, os Reds venceram o Newcastle United por 2 a 1, de virada, com dois gols de Darwin Núñez, neste domingo (27), no St. James Park, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

O Newcastle United, que entrou em campo com os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, saiu na frente com gol de Anthony Gordon aos 25 minutos. Atrás no placar, a situação do Liverpool piorou após a expulsão do capitão Virgil Van Dijk, aos 28, com cartão vermelho direto. Os jogadores e o técnico Jürgen Klopp reclamaram, mas o VAR não interviu no lance.

Com um a menos, o Liverpool tentou se reorganizar e seguia vivo na partida graças a uma grande atuação do goleiro Alisson que fez grandes defesas. O panorama do jogo mudou após a entrada de Darwin Núñez durante a etapa final. Com apenas quatro minutos em campo, o centroavante uruguaio empatou em chute cruzado a menos de dez minutos para o apito final.

O jogo caminhava para um empate, mas o Liverpool conseguiu encaixar um contra-ataque nos acréscimos. Mohamed Salah deu lindo passe nas costas da marcação e encontrou Darwin Núñez entrando livre na área. O uruguaio mais uma vez acertou um chute cruzado indefensável para o goleiro Nick Pope e garantiu a virada aos 48 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos sete pontos em três jogos e ocupa o quarto lugar no Campeonato Inglês, com a mesma pontuação do West Ham, Tottenham e Arsenal. O Manchester City é o único time com 100% de aproveitamento e soma nove pontos. Os Reds voltam a campo no próximo domingo (3), às 10h (de Brasília), contra o Aston Villa, em Anfield, pela quarta rodada da competição.