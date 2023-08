Isaquias Queiroz herda vaga olímpica no Mundial de canoagem após realocação

Rio - Isaquias Queiroz está classificado para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Atual campeão olímpico, o brasileiro ficou em sexto lugar no Mundial de canoagem de velocidade, mas garantiu um lugar em Paris após uma realocação do tcheco Martin Fuksa no C2 500m.

Martin Fuksa foi campeão do C1 1.000m e terminou na oitava colocação do C2 500m neste domingo ao lado de Petr Fuksa, fechando a zona de classificação olímpica da prova de duplas. Como só é permitido uma vaga por atleta, ele foi alocado para o barco de dupla.

Com isso, a vaga de Martin Fuksa no C1 1.000m individual foi herdada pelo atleta melhor ranqueado após a zona de classificação. Ou seja, Isaquias Queiroz. Apesar da realocação de Fuksa, ele poderá participar da prova do C1 1.000m nos Jogos de Paris.

Com a classificação de Isaquias Queiroz no Mundial, o Brasil não poderá contar com o campeão olímpico no pré-olímpico das Américas no C2 500m e terá que formar uma dupla sem ele. Caso conquiste a vaga continental no C2, o Brasil vai ter a opção de enviar para Paris três canoístas.

Isaquias Queiroz disputará a sua terceira Olimpíada da carreira. O canoísta, de 29 anos, soma quatro medalhas olímpicas. Além do ouro em Tóquio em 2021, ele conquistou duas pratas e um bronze no Rio de Janeiro em 2016. Se ganhar mais uma em Paris, Isaquias se torna o maior medalhista olímpico da história do Brasil ao lado de Torben Grael e Robert Scheidt.