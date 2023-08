Em jogo de sete gols, Barcelona vence Villarreal de virada no Campeonato Espanhol

Espanha - O Barcelona conquistou uma vitória de tirar o fôlego dos torcedores. Em jogo de sete gols e duas viradas, o Barça superou o Villarreal por 4 a 3, neste domingo (27), no Madrigal, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, e segue na caça ao líder Real Madrid.

O Barcelona largou na frente e com menos de 15 minutos vencia por 2 a 0, com gols de Gavi e De Jong. O Villarreal reagiu e empatou ainda no primeiro tempo com gols de Foyth e Sorloth. Na etapa final, os donos da casa viraram com Baena e colocaram o time catalão contra as cordas.

Em desvantagem após sair na frente com dois gols, o Barcelona precisou reagir para voltar pelo menos com um ponto para casa. Ferran Torres empatou o jogo aos 23 minutos e, pouco depois, Lewandowski virou, aos 26, aproveitando um apagão da defesa do Villarreal.

Após virar o placar, o Barcelona conseguiu defender a vantagem até o fim e somou mais três pontos. O Barça ocupa o terceiro lugar, com sete, e está empatado com o vice-líder Girona. O Real Madrid lidera com nove pontos e é o único com 100% de aproveitamento. O time catalão volta a campo no domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Osasuna, fora de casa.