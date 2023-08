Ricciardo passa por cirurgia e não tem prazo de retorno na F1

Rio - Após sofrer uma fratura no metacarpo da mão esquerda do segundo treino livre do GP da Holanda, na sexta-feira (25), Daniel Ricciardo passou por cirurgia neste domingo (27). O piloto da AlphaTauri agradeceu as mensagens de apoio nas redes sociais.

"Oi, pessoal. Fiz cirurgia hoje de manhã, consegui minhas primeiras peças de metal, então isso é bem legal. Muito obrigado a todos que me procuraram e mantiveram meu espírito em alta. Isso não é um revés, só é tudo parte do retorno", disse o piloto.

Daniel Ricciardo estava na reserva da Red Bull Racing e assumiu a posição de titular na AlphaTauri, equipe co-irmã, após a demissão de Nicky De Vries. Ele caminhava para a sua terceira corrida no novo carro, mas fraturou o metacarpo da mão esquerda.

O piloto australiano, de 34 anos, bateu na curva 3 para evitar uma colisão com o carro do piloto Oscar Piastri, da McLaren, que também bateu no mesmo local segundos antes. Ricciardo não tem prazo para retornar as pistas e foi substituído por Liam Lawson no GP da Holanda.

"Eu lembro de entrar na curva 3. Já tinha entrado na curva e então vi Piastri. Era ele ou o muro. Quando atingi a barreira de proteção, não tive tempo suficiente para tirar as mãos do volante, então o volante veio (ricocheteou) e atingiu minha mão", explicou.

Max Verstappen venceu o GP da Holanda. Já a AlphaTauri não teve bom desempenho. Liam Lawson ficou em 13º lugar, na frente de Yuki Tsunoda, companheiro de equipe de Ricciardo, que terminou em 16º. A próxima etapa da Fórmula 1 será em Monza, na Itália, no dia 3.