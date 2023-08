Destaque do Palmeiras, Dudu sofre lesão ligamentar e fica fora da temporada

Rio - Um dos principais destaques do elenco do Palmeiras, o atacante Dudu, de 31 anos, não deverá mais jogar em 2023. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. Ele terá que se submeter a uma operação na região.

O Verdão não informou o prazo de recuperação de Dudu, porém, em casos como este, os jogadores costumam ficar pelo menos seis meses sem atuar. Com isso, o atacante só conseguiria se recuperar para a disputa do Paulistão de 2024.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e se tornou ídolo do clube paulista. Durante esse período, o jogador passou duas temporadas no futebol do Catar. Pelo Verdão, o atacante conquistou duas Libertadores, três Brasileiros, e uma Copa do Brasil, entre os principais títulos. Em 2023, ele atuou em 42 jogos, fez três gols e deu sete assistências.