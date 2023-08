Barcelona acerta contratação de mais um ex-jogador do Manchester City

Espanha - Após ter Ilkay Gündogan, como principal reforço para a temporada, Barcelona acertou a contratação de mais um ex-jogador do Manchester City. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o lateral João Cancelo, de 29 anos, chega por empréstimo, com opção de compra ao clube espanhol.

O Barça e o City já estariam trocando os documentos para que a contratação seja oficializada. João Cancelo deve viajar à Catalunha para passar por exames médicos o mais breve possível. Antes do City, o português passou por Benfica, Valencia, Inter de Milão , Juventus e Bayern.

O interesse do Barcelona em Cancelo não é de agora. O clube catalão vinha demonstrando interesse no lateral desde o começo da janela de transferências, enquanto o atleta também indicava ver com bons olhos uma mudança para a Espanha. O maior impasse eram as limitações do Barça por conta das regras do Fair Play Financeiro da La Liga, que vinham dificultando a negociação.