Vini Jr tem ruptura no tendão e deverá ficar sem jogar por até cinco semanas, diz jornal

Rio - O atacante Vini Jr, de 23 anos, deverá ficar mais um de um mês sem jogar futebol. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro sofreu uma ruptura no tendão ísquio da perna direita, localizada na região posterior da coxa. O prazo seria de cinco semanas fora dos gramados.

O craque passou o final de semana descansando, e vai passar por um exame de ressonância para analisar com mais precisão o seu problema. De acordo com a publicação, o Vini Jr não terá condições de estar em campo nos jogos de eliminatórias do Brasil, Bolívia e Peru, nos próximos dias 8 e 12.

Vini Jr sentiu o problema na coxa com apenas 17 minutos de jogo na partida do Real contra o Celta de Vigo, na última sexta-feira (25). O brasileiro se machucou ao arrancar para receber lançamento de Camavinga e precisou ser substituído precocemente.