Neuer volta a treinar no Bayern de Munique após acidente

Alemanha - Neuer retornou aos treinos, nesta segunda-feira (28), no Bayern de Munique, após quase nove meses parado. O alemão de 37 anos quebrou a perna enquanto esquiava no fim do ano passado. Ele participou das atividades no CT do clube com os atletas que não foram titulares na vitória sobre o Augsburg, por 3 a 1.

De acordo com o clube alemão, essa foi a primeira vez que Neuer treinou junto aos outros goleiros desde o acidente. A última vez que ele entrou em campo foi na fase de grupos da Copa do Mundo, no Catar, contra a Costa Rica, em dezembro de 2022. Pelo Bayern de Munique, sua última partida foi contra o Schalke 04, em novembro do ano passado.

Com a lesão de Neuer, o Bayern se movimentou no mercado em busca de uma reposição. Na última temporada, o suíço Sommer foi contratado, mas já se transferiu para a Inter de Milão. Para 2023/24, Peretz, israelense de 23 anos que estava no Maccabi Tel Aviv, chegou ao clube e foi apresentado nesta segunda.