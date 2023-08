Dois pilotos morrem após grave acidente no Moto 1000 GP em Cascavel

Rio - Um grave acidente deixou duas vítimas durante a etapa de Cascavel no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Os pilotos Érico Verissimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, morreram após batida na primeira volta da corrida do Moto 1000 GP.

Na primeira volta da corrida em Cascavel, o piloto André Veríssimo Cardoso caiu da moto após uma curva e ficou no meio da pista. Ele se levantou sinalizando e alguns pilotos conseguiram desviar, mas Érico Veríssimo da Rocha não conseguiu evitar o contato e ambos se chocaram.

Os dois pilotos ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital. André Veríssimo Cardoso foi encaminhado para o centro cirúrgico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Já Érico Veríssimo da Rocha não resistiu aos ferimentos do acidente.

A organização do Moto 1000 GP cancelou todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo. A organização também lamentou a morte dos pilotos.

"A família Moto 1000 GP destina todas as nossas orações aos pilotos, aos familiares, amigos e admiradores (...) Tristeza é o único sentimento que nos domina neste momento", diz o comunicado.