Brasil perde para Espanha e se complica na Copa do Mundo de basquete

Jacarta - O Brasil foi derrotado pela Espanha, nesta segunda-feira (28), por 96 a 78, pela segunda rodada da Copa do Mundo de basquete. Com o resultado, a seleção brasileira ficou em situação de alerta para o último compromisso na fase de grupos e precisará de uma vitória para avançar.

No primeiro tempo, o Brasil fez um jogo duro e foi para o intervalo perdendo por 50 a 42. Entretanto, a seleção brasileira não conseguiu manter o ritmo na segunda metade da partida, foi dominada pela equipe espanhola e terminou derrotada por 18 pontos de diferença.

O jogo também ficou marcado por homenagens dos brasileiros ao armador Raulzinho. O jogador sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, pela abertura do Grupo G da Copa do Mundo. A Seleção levou a camisa do jogador para quadra no hino.