Maracanã ficará fechado por tempo mínimo previsto pela dupla Fla-Flu

Rio - O Maracanã iniciou no último domingo (27) o processo de recuperação do gramado visando a reta final da temporada que terá jogos das finais da Copa do Brasil, no dia 17 de setembro, e Libertadores, em 4 de novembro. O estádio ficará fechado por cerca de 21 dias até receber a partida de ida da decisão nacional entre Flamengo e São Paulo.

sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil foi realizado nesta segunda-feira (28), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e determinou que o Maracanã receberá o jogo de ida, no dia 17, e o Morumbi será o palco da volta, no dia 24. Com isso, Flamengo e Fluminense terão que realocar apenas um compromisso longe da própria casa.

A dupla já definiu o palco das partidas longe do Maracanã. O Fluminense escolheu o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como local do duelo contra o Fortaleza, no dia 3, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo levará o confronto com o Athletico-PR, no dia 13, pela 24ª rodada, para o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

O Maracanã foi interditado no último dia 26 após o empate sem gols entre Flamengo e Internacional devido ao desgaste no gramado. O campo, que já apresentava problemas, ficou castigado após o duelo entre Vasco e Atlético-MG, no dia 20, que foi realizado no local por causa de uma liminar na Justiça. Inicialmente, a dupla Fla-Flu vetou ceder o estádio ao Cruz-Maltino.

Caso o Maracanã fosse o palco da partida de volta da final da Copa do Brasil, o estádio voltaria a ficar à disposição somente no dia 24. O Fluminense temia essa possibilidade pois teria que mudar o local do jogo contra o Cruzeiro, no dia 20, pelo Brasileirão. Além disso, caso avance à semifinal da Libertadores, o jogo de ida está previsto entre 26 e 28 de setembro, enquanto a volta entre 3 e 5 de outubro.