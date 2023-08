Depois de críticas, CBF realiza intertemporada para desenvolver arbitragem brasileira

Rio - A CBF iniciou nesta segunda-feira a semana da intertemporada da arbitragem, no Rio de Janeiro. Com atividade no Clube da Aeronáutica (CAER) e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), ambos na Barra da Tijuca, a entidade quer impulsionar o desenvolvimento dos árbitros, alvo de constantes críticas ao longo da temporada.



Trata-se da segunda vez que a CBF realiza o evento, por meio de sua Comissão de Arbitragem. A primeira foi no ano passado. A intertemporada, que termina na sexta-feira, conta com cerca de 150 árbitros, assistentes e VARs que atuam nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil.



"O objetivo da preparação é dar continuidade ao desenvolvimento da arbitragem em um momento de definição das competições nacionais, como a reta final das Série C e D do Campeonato Brasileiro, a decisão da Copa do Brasil e o segundo turno da Série B e do Brasileirão", explica a CBF.



Tanto no CAER quanto no CEAB os árbitros de campo e do VAR vão simular situações reais de jogo para "aproximar os treinamentos da realidade dos gramados nacionais". Ao todo, foram 77 árbitros chamados para a primeira turma e 76 para a segunda. Os 20 VARs chamados participarão das duas turmas.



Os árbitros também terão atividades teóricas para "reforço de conceitos e análise do que foi posto em prática no dia".



"A intertemporada foi criada no ano passado para realizar os ajustes do primeiro semestre. A gente estuda tudo o que aconteceu e coloca em prática nas palestras e nos treinamentos para que, na reta final dos campeonatos da CBF, os árbitros recebam esses ajustes para a gente dar seguimento com um nível de arbitragem bom, como tivemos no primeiro semestre através da pré-temporada", afirmou o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme.