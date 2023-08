Manchester United busca volante de rival inglês para ser reserva imediato de Casemiro

Inglaterra - Um dos melhores do mundo na sua posição, o volante Casemiro é titular absoluto no Manchester United. Nesse sentido, o clube inglês ainda está no mercado em busca de um jogador que possa cumprir a mesma função do brasileiro. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", os Red Devils ainda buscam um jogador antes do final da janela de transferências e o principal alvo é o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, do Tottenham.

Ainda de acordo com a publicação, o United já está ciente de que os Spurs possuem interesse numa possível negociação, já que meio-campista não está nos planos do treinador Ange Postecoglu, que vem utilizando Yves Bissouma e Pape Matar Sarr entre os titulares nos primeiros jogos da temporada.

Há algumas semanas, o Tottenham chegou a acertar a transferência de Hojbjerg ao Atlético de Madrid por 30 milhões de euros (R$ 158,2 milhões). No entanto, a negociação não foi fechada por causa da falta de acerto entre o clube espanhol e o jogador.

Aos 28 anos, Pierre-Emile Hojbjerg foi revelado pelo Bayern de Munique. Ainda na Alemanha, o jogador foi emprestado ao Augsburg e ao Schalke 04 antes de se transferir para o futebol inglês, onde iniciou sua jornada no Southampton. Chegou ao Tottenham em 2020 após ser negociado por 15 milhões de libras. Pelos Spurs, o atleta disputou 147 jogos e marcou dez gols.