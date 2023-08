Luciano, do São Paulo, comemora segundo jogo da final da Copa do Brasil no Morumbi

Nesta segunda-feira (28), foram definidos os mandos de campo da final da Copa do Brasil. Os jogos serão nos dias 17 e 24 de setembro. A primeira partida será no Maracanã, casa do Flamengo, e o último jogo no Morumbi, casa do São Paulo. Luciano , camisa 10 do Tricolor, foi flagrado comemorando bastante.

Quem postou o vídeo do jogador nas redes sociais foi a esposa de Luciano, Lorena Abdul. Assim que o São Paulo foi sorteado para definir a final em casa, o camisa 10 comemora eufórico dizendo: "Nós decide em casa, em paizão", afirma o atleta ao enviar um áudio para outra pessoa. A reação viralizou na web: Veja o vídeo: