CBF deve acertar saída de Pia Sundhage do comando da Seleção feminina

Rio - Pia Sundhage não deve permanecer no comando da seleção brasileira feminina. Segundo o "ge", a CBF realizará uma reunião nesta semana para definir a saída da treinadora sueca. O objetivo da entidade é mexer em toda a estrutura do feminino após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

O intuito da CBF é dar um 'choque de gestão' com as mudanças. A entidade já mudou o comando do time sub-20 com a demissão do treinador Jonas Urias nesta segunda-feira (28), além das saídas de Ana Lorena Marche (coordenadora de seleções), Mayara Bordin (supervisora) e Bia Vaz (auxiliar da categoria sub-20). A próxima da lista é Pia Sundhage.

O técnico Arthur Elias, do Corinthians, é o favorito para assumir o comando da seleção feminina. Porém, outros nomes estão sendo avaliados. A CBF pretende já ter a próxima comissão técnica na Copa Ouro nos Estados Unidos, entre 17 de fevereiro e 10 de março de 2024, antes dos Jogos Olímpicos de Paris, entre 25 de julho e 10 de agosto.