Neymar se recupera de lesão e já pode estrear pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita

Rio - Neymar está próximo estrear pelo Al-Hilal. O craque brasileiro está recuperado da lesão muscular na coxa e deve ficar à disposição do técnico Jorge Jesus para a partida contra o Al-Ittihad, na próxima sexta-feira (1), pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

O jogo contra o Al-Ittihad vale a liderança da competição. O atual campeão saudita lidera com 12 pontos e é o único com 100% de aproveitamento após quatro jogos, enquanto o Al-Hilal ocupa a segunda colocação com 10 pontos.

O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq, nesta segunda-feira (28), por 2 a 0, com gols do brasileiro Malcom e de Salem Al-Dawsari. Já o Al-Ittihad venceu o Al-Wehda por 3 a 0, com gols dos brasileiros Romarinho e Igor Coronado, além do português Jota. Benzema foi substituído por lesão ainda no primeiro tempo.

Neymar deixou o Paris Saint-Germain após seis temporadas. Ele foi contratado pelo Al-Hilal por 100 milhões de euros (R$ 545 milhões) entre bônus e variáveis. O craque brasileiro receberá 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais.