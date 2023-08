Clube da Itália acerta a contratação por empréstimo de Lukaku

Itália - A Roma acertou a contratação por empréstimo do atacante Romelu Lukaku, do Chelsea. O acordo é válido até junho de 2024, e o jogador já viajará à capital italiana nesta terça-feira, 29. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Já de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, da Itália, a Roma pagará ao Chelsea 5,8 milhões de euros (quase R$ 30,7 milhões na cotação atual). Além disso, Lukaku receberá em salário um total de 7,5 milhões (quase R$ 39,7 milhões).

Ainda segundo o periódico, a CEO da Roma, Lina Souloku e a Chefe de Planejamento Financeiro do clube, Anna Rabuano, foram a Londres nesta segunda-feira. Lá, tiveram uma reunião decisiva para sacramentar a negociação.





Vale lembrar que o belga jogou a última temporada pela Inter de Milão e estava perto de permanecer nos Nerazzurri em definitivo. Inter e Chelsea chegaram a um acordo, mas faltou o "ok" de Lukaku.