F1: AlphaTauri anuncia a permanência de Lawson em Monza, na vaga de Ricciardo

Itália - Nesta segunda-feira (28), a AlphaTauri confirmou que Liam Lawson seguirá como o substituto de Daniel Ricciardo. O piloto da Nova Zelândia correrá ao lado de Yuki Tsunoda até que o australiano tenha condições de correr, já que ele se recupera de uma fratura na mão esquerda.



Ricciardo sofreu um acidente no segundo treino livre do GP da Holanda ao acertar uma barreira de proteção quando tentou evitar uma colisão com Oscar Piastri, da McLaren. Por ter mantido as mãos no volante, o piloto teve uma fratura na região do metacarpo devido ao impacto da batida.

Na manhã de domingo, o australiano passou por uma cirurgia em que foi preciso adicionar placas de metais na sua mão esquerda. O piloto foi operado pela equipe do médico espanhol Xavier Mir, o mesmo que já tratou Lance Stroll, da Aston Martin, e Marc Márquez, da MotoGP.

"Estamos felizes porque tudo deu certo na cirurgia de Daniel e ele agora está na jornada de recuperação. Esperamos vê-lo de volta às pistas em breve mas até que ele esteja plenamente em forma, confirmamos que Liam, que fez um bom trabalho em circunstâncias difíceis em Zandvoort, continuará a pilotar com Yuki a partir de nossa corrida em casa neste fim de semana, em Monza", informou a escuderia italiana.

Por sua vez, Lawson fez sua estreia em uma corrida de Fórmula 1 neste fim de semana. O piloto realizou uma boa prova e terminou na 13ª posição, na frente de seu companheiro de equipe, Tsunoda, que fechou em 16º lugar.

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com a 14ª etapa da temporada, que será disputada no tradicional GP da Itália, em Monza. Líder do campeonato e muito próximo do tricampeonato, o holandês Max Verstappen busca sua décima vitória seguida, o que seria um recorde na categoria.