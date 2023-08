Com o Volta Redonda, CBF divulga tabela da fase final da Série C do Brasileirão

Rio - Nesta segunda-feira (28), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela do quadrangular da Série C do Brasileirão, que terá início no próximo fim de semana (2 e 3 de setembro). Além do Volta Redonda, único representante do Rio na competição, também disputam o acesso Operário-PR, Amazonas, Brusque, São José-RS, Botafogo-PB, Paysandu e São Bernardo-SP.

De acordo com o regulamento, os oito primeiros da fase de pontos corridos se dividem em dois grupos, sendo que os quatro melhores terão vantagem de fazer o último jogo do quadrangular com mando de campo.

Serão jogos de ida e volta dentro dos Grupos B e C. Os dois melhores de cada chave conquistam o acesso à Série B de 2024.



Confira a tabela completa da fase decisiva da Série C:

1ª rodada

Grupo B

03/09, 16h - São Bernardo x Operário-PR - Primeiro de Maio

02/09, 16h - São José-RS x Brusque - Passo d'Areia



Grupo C

03/09, 19h - Paysandu x Volta Redonda - Curuzu

02/09, 19h - Botafogo-PB x Amazonas - Almeidão

2ª rodada



Grupo B

10/09, 16h - Operário-PR x São José-RS - Germano Krüger

09/09, 19h - Brusque x São Bernardo - Augusto Bauer



Grupo C

10/09, 19h - Volta Redonda x Botafogo-PB - Raulino de Oliveira

09/09, 16h30 - Amazonas x Paysandu - Arena da Amazônia

3ª rodada



Grupo B

17/09, 19h - Brusque x Operário-PR - Augusto Bauer

16/09, 16h - São Bernardo x São José-RS - Primeiro de Maio



Grupo C

17/09, 16h - Paysandu x Botafogo-PB - Mangueirão

16/09, 18h - Amazonas x Volta Redonda - Arena da Amazônia

4ª rodada



Grupo B

23/09, 19h - Operário-PR x Brusque - Germano Krüger

23/09, 16h - São José-RS x São Bernardo - Passo d'Areia



Grupo C

23/09, 16h - Botafogo-PB x Paysandu - Almeidão

23/09, 19h - Volta Redonda x Amazonas - Raulino de Oliveira



5ª rodada



Grupo B

01/10, 16h - São José-RS x Operário-PR - Passo d'Areia

30/09, 16h - São Bernardo x Brusque - Primeiro de Maio



Grupo C

01/10, 19h - Paysandu x Amazonas - Mangueirão

30/09, 19h - Botafogo-PB x Volta Redonda - Almeidão



6ª rodada



Grupo B

08/10, 16h - Operário-PR x São Bernardo - Germano Krüger

08/10, 16h - Brusque x São José-RS- Augusto Bauer



Grupo C

07/10, 18h - Volta Redonda x Paysandu - Raulino de Oliveira

07/10, 18h - Amazonas x Botafogo-PB - Arena da Amazônia