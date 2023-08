Laís Souza revela ter sofrido abuso de cuidadores

A ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica em 2013 após acidente durante treino de esqui, revelou que sofreu abuso de cuidadores. Segundo ela, isso aconteceu enquanto estava deitada dormindo, na maioria das vezes.



"Já fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e depois do acidente, que foi quando realmente fiquei super vulnerável. Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável: deitada, dormindo... não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo", contou em entrevista ao canal "Café com Mussi", do ex-BBB Rodrigo Mussi.

Sem os movimentos de braços e pernas, a ex-ginasta explicou como a falta de sensibilidade em partes do corpo, por causa do acidente, contribuiu para sofrer o abuso dos cuidadores. Segundo ela, isso aconteceu com homens e mulheres.



"Sinto que está tudo certo e a pessoa se aproveita daquilo. Se eu deitar de barriga, acabou, não sei o que está rolando, porque tenho pouca sensibilidade. São muitos procedimentos que preciso fazer de barriga para a baixo. Isso é só um exemplo", afirmou.



Laís também falou sobre o medo de morrer que passou a ter após denunciar os abusadores:



"Simplesmente denunciei. Em alguns casos, me deu medo. Fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Não houve ameaça, só medo e insegurança mesmo".

Na época do acidente, Laís treinava para disputar a prova de esqui nas Olimpíadas de Inverno de Sochi-2014. Ela tinha 25 anos na época e agora, com 34, dedica-se a dar palestras e atua na área das artes plásticas.