Ídolo do Vasco e comentarista da Rede Globo, Pedrinho aborda período de depressão

Rio - Atual comentarista do Grupo Globo, Pedrinho revelou que convivia com uma depressão profunda em seus dias como atleta. Durante o podcast "10 & Faixa", comandado pelo também ex-jogador Diego Ribas, o meia com passagem marcante pelo Vasco da Gama deu detalhes sobre a luta contra a doença enquanto jogador profissional.



"Fui diagnosticado com depressão profunda, o psiquiatra me prescreveu uma superdosagem para não ter que me internar direto. Isso estamos falando de 2003, um ambiente super machista. Como que eu ia falar que tinha depressão, sendo que eu tinha preconceito?", revelou o comentarista.



Ao longo da carreira, Pedrinho precisou conviver com um extenso histórico de lesões que acabou o tirando da Seleção Brasileira. O comentarista explica que foi perseguido por parte da imprensa devido suas cinco lesões sérias no joelho.

"Eles (imprensa) acabaram comigo mentalmente. Uma coisa é te criticar, outra coisa é mexer com seu caráter e com sua hombridade. Por que eu sou mercenário se joguei sem receber? Eu já tive clubes que fiquei oito meses sem receber. Todas as minhas lesões foram mais do que comprovadas".



Host do programa, Diego Ribas reforçou a necessidade de todos os atletas de alta performance necessitarem de apoio psicológico durante a carreira. "É um absurdo não ter um acompanhamento psicológico para um atleta de alto rendimento. Se parar para pensar, a exigência, a competitividade, isso tudo é potencializado pelas redes sociais. A carreira, por mais que seja curta, é bastante intensa, e se não houver esse acompanhamento é muito arriscado", disse Diego.



O bate papo com um pouco mais de uma hora de duração também abordou a ligação do ex-meio campista com o Vasco e até a escolha da CBF em colocar Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira. O episódio já está disponível no Youtube.