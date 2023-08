Djokovic vence na estreia do US Open e volta ao topo do ranking mundial

Nova Iorque - Novak Djokovic é o número 1 do ranking mundial de tênis. O sérvio, de 36 anos, venceu o francês Alexandre Muller por 3 a 0 com parciais de 6/0, 6/2 e 6/3, nesta terça-feira (29), na estreia no US Open, e recuperou a liderança.

Atual campeão do US Open e líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz defende o título e não tem pontos para somar na competição. Já Novak Djokovic não disputou a competição no ano passado e, por isso, somará pontos independente de derrota na próxima rodada.

Djokovic não disputou o US Open do ano passado por não ter comprovado sua vacinação contra a Covid 19. O sérvio é o recordista de semanas na liderança do ranking mundial (389) e enfrentará o espanhol Bernabe Zapata, 76º do ranking, na segunda rodada do US Open.

O US Open é o quarto e último Grand Slam da temporada de tênis. Em 2023, Djokovic venceu o Aberto da Austrália e França, enquanto Carlos Alcaraz levou a melhor em Wimbledon, no único encontro em decisão com Djokovic no ano. Ambos disputam o US Open.