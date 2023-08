Sem times interessados em seu empréstimo, ex-Flamengo pode defender equipe B do Real Madrid

Espanha - O Real Madrid luta contra o tempo para tentar encontrar um clube para emprestar o meia Reinier, ex-Flamengo, antes do fechamento da janela de transferências. Segundo o jornal "As", o time espanhol espera uma oferta pelo brasileiro que agrade todas as partes envolvidas, o que não aconteceu até o momento.

De acordo com o veículo, a expectativa é pequena para que Reinier encontre um clube por empréstimo, como aconteceu nas últimas temporadas, quando o Garoto do Ninho defendeu Girona e no Borussia Dortmund. Caso ele não consiga um novo destino, será inscrito como atleta do time B do Real Madrid, o Castilla, que joga a terceira divisão espanhola.

Caso isso aconteça, será uma forma do clube espanhol ganhar tempo até janeiro, quando a janela se abrirá novamente. A atual fechará na próxima sexta-feira (1).

Para contratar Reinier junto ao Flamengo, em 2019, o Real Madrid desembolsou 35 milhões de euros. No entanto, o meia não conseguiu engrenar na Europa e nunca chegou a vestir a camisa do time espanhol. Após disputar a primeira temporada no Real Castilla, foi emprestado para Borussia Dortmund e Girona, mas não empolgou em nenhuma das duas equipes.