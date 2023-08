Jogador da Jordânia chama atenção por semelhança com Kobe Bryant no Mundial de basquete

Rio - O ala Rondae Hollis-Jefferson, da Jordânia, chamou a atenção dos fãs na Copa do Mundo de basquete pela semelhança com o ex-jogador Kobe Bryant. Além de vestir a camisa 24, o atleta lembra na aparência e possui a mesma altura da lenda do Los Angeles Lakers. A única diferença é que Hollis-Jefferson é canhoto.

"Eu assisti muitos jogos dele e sei que temos altura e habilidades atléticas similares. Eu o enfrentei apenas uma vez. Mas no jogo, eu só o marquei em uma posse. Ele passou a bola, então eu posso dizer que ele não pontuou em cima de mim", disse Rondae Hollis-Jefferson.

Rondae Hollis-Jefferson, de 28 anos, nasceu nos Estados Unidos, mas é naturalizado jordaniano. O ala tinha o sonho de atuar em torneios da FIBA (Federação Internacional de Basquete), mas a competição na seleção dos Estados Unidos era cruel. Ele recebeu uma oferta da Jordânia e se naturalizou para defender o país.

O ala foi a 23ª escolha do recrutamento da NBA em 2015, sendo selecionado pelo Oklahoma City Thunder. Ele também teve passagens por Portland Trial-Blazers, Brooklyn Nets e Toronto Raptors. Atualmente, Rondae Hollis-Jefferson atua no Atléticos de San Germán, de Porto Rico.

"Eu queria disputar o Mundial, mas eu não sabia por qual seleção. Então, meu empresário me ligou e falou que eles (Jordânia) queriam naturalizar algum jogador. É uma grande oportunidade poder disputar um torneio tão grande e mostrar meu valor para o mundo", afirmou.

A participação da Jordânia no Mundial foi curta. Com as derrotas para Grécia e Nova Zelândia, não possuem mais chances de classificação. Rondae Hollis-Jefferson combinou 63 pontos na soma dos dois jogos. O último compromisso será contra os Estados Unidos, nesta quarta-feira (30), às 5h40 (de Brasília).