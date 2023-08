Ex-Flamengo denuncia racismo e xenofobia que sofreu em Portugal

Após criticar a arbitragem na derrota de seu time, Famalicão, para o Sporting por 1 a 0, Otávio foi alvo de racismo e xenofobia por torcedores do adversário. O zagueiro ex-Flamengo recebeu várias mensagens no Instagram com xingamentos como "escravo", "macaco", "preto de m...", "volta para a selva".

Otávio tirou prints dessas mensagens e compartilhou em seu perfil, com um texto criticando o racismo e a xenofobia por parte dos torcedores portugueses do Sporting.



"Tenho muito orgulho da cor da minha pele e do país de onde vim. Meu caráter e meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século 21, com todos esses anos de luta pela igualdade ainda vemos cenários de racismo", escreveu o zagueiro ex-Flamengo, citando Vini Jr, que luta contra o racismo na Espanha.



"Recentemente houve o episódio envolvendo o Vinícius Jr, que comoveu o mundo e mesmo assim parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que SOMOS TODOS IGUAIS. Essa não é uma luta só minha , mas de todos e não abro mão", completou.



Revelado pelo Flamengo e com apenas um jogo pelos profissionais, em 2020, Otávio foi negociado com o Famalicão no início de 2023.