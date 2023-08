CBF faz homenagem para Daronco e Luiz Flávio pelas 200 partidas apitadas na Série A

Rio - Os árbitros Anderson Daronco e Luiz Flávio de Oliveira receberam uma homenagem pelos 200 jogos apitados no Campeonato Brasileiro. Ambos receberam uma camisa da seleção brasileira personalizada com seus nomes e a numeração simbólica. A honraria foi entregue pela Comissão de Arbitragem da CBF, na segunda-feira (28), durante a segunda intertemporada dos árbitros que atuam nas competições nacionais.

O presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, e o instrutores FIFA Rodolfo Otero e Roberto Silveira foram responsáveis pela abertura do primeiro dia de trabalhos. Os árbitros estão divididos em duas turmas e treinam no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e no Clube da Aeronáutica (CAER), ambos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A intertemporada serve de imersão para os árbitros, que terão acompanhamento de instrutores à disposição para o aprimoramento da aplicação das regras durante uma partida. Por lá, o árbitros de campo e os de vídeo poderão simular situações reais de jogo.