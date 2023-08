Ex-atacante do Real Madrid estaria no radar de clube da Série A

Ex-jogador do Real Madrid, o atacante Jesé Rodríguez, que atuou no Sampdoria, da Itália, na última temporada, pode estar a caminho do futebol brasileiro. Segundo o jornal "Malorca", da Espanha, o Coritiba teria interesse na contratação do espanhol.

O Coxa Branca segue na busca de grandes nomes internacionais no mercado que não possuem contrato. Seguindo essa mesma estratégia, o clube contratou o atacante argelino Slimani e o volante grego Samaris. Sabendo disso, a contratação de Jesé seguiria esse mesmo formato, sabendo que o espanhol está sem clube após deixar o Sampdoria na última temporada.

Revelado pelo Real Madrid, Jesé atuou no profissional do clube entre 2011 e 2016. Entretanto, nunca teve grande destaque no clube merengue e, no seu último ano na Espanha, foi vendido ao PSG. Porém, a partir de sua passagem na França, sua carreira viveu uma descendente.

Ele foi emprestado para o Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting durante sua passagem pelo PSG e entrou em campo pelo clube francês poucas vezes. Após o fim de seu empréstimo com o Sporting, ele teve o contrato rescindido com os parisienses e retornou à Espanha para assinar novamente com o Las Palmas.

Após duas temporadas nas Ilhas Canárias, ele atuou no futebol turco e, na última temporada, no Sampdoria, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Italiano.