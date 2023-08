Felipe Meligeni vence australiano e garante vaga na segunda fase do US Open

Estados Unidos - Depois de furar o qualificatório, Felipe Meligeni estreou com vitória na chave principal do US Open. O brasileiro bateu o australiano James Duckworth por 3 sets a 0, parciais 6/4, 7/6 e 6/3, nesta terça-feira, 29. A partida durou duas horas e 15 minutos.

Vale destacar que esta foi a estreia de Meligeni numa chave principal de Grand Slam. Portanto, também foi sua primeira vitória neste cenário.

É VITÓÓÓÓÓÓÓÓRIA!



Felipe Meligeni vence na 1ª rodada do #USOpen



Bela vitória do brasileiro sobre James Duckworth por 3 sets a 0 (6/4, 7/6 e 6/3)



VAMOS POR MAIS! pic.twitter.com/f3rxPsIlEg — Time Brasil (@timebrasil) August 29, 2023

O adversário do brasileiro o japonês Kei Nishikori. Entretanto, ele desistiu. Assim, deu lugar ao australiano James Duckworth.

Felipe tem 25 anos e, atualmente, ocupa a posição de número 168 do ranking da ATP. Ele é sobrinho do famoso ex-tenista Fernando Meligeni.

Na segunda fase do US Open, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o argentino Sebastián Báez e o croata Brona Coric.