CBF confirma corte de Vini Jr por lesão muscular e anuncia convocação de Raphinha

Rio - A CBF anunciou, nesta terça-feira (29), o corte de Vini Jr da convocação da Seleção para os amistosos contra Bolívia e Peru, pelas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha, do Barcelona, foi convocado em seu lugar.

Segundo o comunicado da CBF, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Real Madrid, que enviou os resultados dos mais recentes exames médicos de Vini Jr. A lesão muscular na parte posterior da coxa direita deve deixar o brasileiro afastado dos gramados por até seis semanas.

Com isso, Raphinha, convocado pela última vez na Copa do Mundo do Catar, no ano passado, ganha uma nova chance na Seleção. No Mundial, o atacante entrou em campo nas cinco partidas, quatro como titular e uma saindo do banco de reservas. Pelo Barcelona, o brasileiro foi campeão do Campeonato Espanhol e da Copa da Espanha, fechando a temporada com 50 jogos, 10 gols e 12 assistências pelo clube.