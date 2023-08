CBF anuncia novas datas dos jogos da final do Brasileirão Feminino 2023

Rio - Nesta terça-feira, 29, a Diretoria de Competição da CBF divulgou as novas datas da final do Brasileirão Feminino 2023. A alteração aconteceu para atender uma solicitação da detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

Dessa forma, as partidas acontecerão nos dias 7 (quinta-feira) e 10 (domingo) de setembro, às 16h20 e 16h, respectivamente. A Rede Globo e o SporTV transmitirão os jogos.

QUEM PODE AVANÇAR À DECISÃO

Hoje, a competição está na fase semifinal. De um lado estão Corinthians e Santos. Do outro, Ferroviária e São Paulo.



Corinthians e Santos medirão forças no sábado, às 16h30, no Parque São Jorge, em São Paulo. No jogo de ida, o Timão venceu por 3 a 0.

Já Ferroviária e São Paulo se enfrentarão no mesmo dia e horário, mas na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na partida de ida, a Ferroviária venceu por 3 a 1.