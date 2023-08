Cristiano Ronaldo brilha em goleada do Al-Nassr no Campeonato Saudita

Rio - Com mais uma grande atuação de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Shabab por 4 a 0, nesta terça-feira (29), no estádio Rei Saud, em Riade, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. O craque português marcou duas vezes na goleada. Sadio Mané e Sultan Al-Ghannam completaram o placar.

O Al-Nassr construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 13 minutos e ampliou aos 38 em cobrança de pênalti. Mané, aos 40, marcou o terceiro e aumentou a vantagem antes do intervalo. Na etapa final, Al-Ghannam fechou a conta e garantiu mais três pontos.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou a seis pontos e subiu para o sexto lugar. Após tropeçar nos primeiros dois jogos do campeonato, o time comandado por Luís Castro tenta reagir e corre atrás dos rivais. Al-Ittihad e Al-Ahli são os únicos com 100% de aproveitamento após quatro jogos. O Al-Hilal é o terceiro.

Com os dois gols marcados contra o Al-Shabab, Cristiano Ronaldo chega a marca de cinco gols em dois jogos na competição. O Al-Nassr volta a campo no próximo sábado (2), às 15h (de Brasília), contra o Al-Hazm, fora de casa, pela quinta rodada.