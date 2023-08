Representantes da NFL visitam estádios e estudam jogo no Brasil

Rio - A NFL, liga de futebol americano, busca expandir a marca e tem avaliado a possibilidade de realizar uma partida oficial no Brasil. Segundo o "ge", representantes da liga estiveram em São Paulo nesta semana e realizaram visitas nos estádios do Morumbi, Neo Química Arena e Allianz Parque.

Além de São Paulo, o Rio de Janeiro também tem interesse em sediar uma partida da NFL. O Brasil é um dos principais mercados da liga de futebol americano e quase recebeu uma partida de temporada em 2017, no Maracanã. Entretanto, não houve acordo com o governo federal na época.

A situação em 2023 é diferente. O estádio está sob administração de Flamengo e Fluminense. Entretanto, o local tem passado por dificuldades com o gramado e, nos próximos meses, receberá jogos das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, em 17 de setembro e 4 de novembro, respectivamente.

No Rio de Janeiro, o estádio Nilton Santos possui gramado sintético, semelhante com o que é utilizado pelas franquias de futebol americano nos Estados Unidos. Porém, o estádio já tem datas reservadas para receber shows, além dos jogos do Botafogo que disputa o título do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.

Apesar das visitas, ainda não há acordo sobre a sede e nem o caráter da partida, que pode ser amistoso ou jogo de temporada regular. Nos últimos anos, as ligas americanas como NFL e NBA buscaram expandir a marca com jogos da temporada regular em outros países, como México, Reino Unido e China.