Liverpool define substituto de Salah em caso de saída do egípcio

Em meio ao interesse do clube saudita Al-Ittihad por Mohamed Salah, o Liverpool definiu João Félix, do Atlético de Madrid, como o substituto ideal em uma possível saída do atacante.



Segundo o site inglês "Sky Sports", o time de Jurgen Klopp começou a monitorar a situação do português, e pode fazer uma investida caso Salah se aproxime da Arábia Saudita.

Entretanto, o portal também afirma que a equipe não quer se desfazer do atleta de 31 anos, e sua ida para o Al-Ittihad é considerada improvável.



Fora dos planos de Diego Simeone, João Félix busca deixar o Atlético de Madrid ainda nesta janela. Em julho, o jovem jogador declarou sua vontade de atuar pelo Barcelona, mas sua ida para a Catalunha parece distante.



Após fechar com Benzema, Kanté e Fabinho, o Al-Ittihad vê Mohamed Salah como a bola da vez, e já ofereceu 150 milhões de euros (cerca de R$ 790 mihões) ao Liverpool pela contratação do craque.