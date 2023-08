Atacante, ex-Santos, é emprestado pela Juventus para outro clube italiano

Itália - Cria da base do Santos, o atacante Kaio Jorge, de 21 anos, está de clube novo. Sem espaço na Juventus, o jogador foi emprestado até o fim da temporada para o Frosinone, time que atua na primeira divisão do futebol italiano.

A intenção do empréstimo é fazer com que o jovem possa ter mais minutos para desenvolver seu futebol e ter ritmo de jogo, já que ele passou cerca de um ano e meio sem atuar por causa de uma lesão grave no joelho direito, sofrida em fevereiro de 2022.

Kaio voltou aos gramados no início de agosto nos amistosos de pré-temporada da Juventus. Na ocasião, o atacante marcou três gols contra a equipe B da Velha Senhora. Contudo, o brasileiro não foi relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano. Com isso, a possibilidade de um empréstimo ao Frosinone foi vista com bons olhos.

Uma das principais promessas da base do Santos, Kaio Jorge chegou a Juventus em 2021. Mesmo antes da lesão, o atleta recebeu poucas oportunidades na equipe principal - disputou apenas 11 jogos e não marcou gols.