Richarlison desencanta, mas Tottenham perde nos pênaltis e cai na Copa da Liga Inglesa

Inglaterra - O Tottenham está eliminado da Copa da Liga Inglesa 2023/24. Depois de um empate em 1 a 1 em Craven Cottage, nesta terça-feira, 29, os Spurs perderam para o Fulham por 5 a 3 nos pênaltis e deram adeus à competição.

No tempo regulamentar, Micky van de Ven marcou contra para o time da casa, aos 19 minutos do primeiro tempo. Já na etapa complementar, aos 11, Richarlison apareceu para deixar tudo igual no marcador.

Vale mencionar que, com o gol, Richarlison quebrou um longo jejum. Ele não marcava com a camisa do time inglês desde o dia 30 de abril, quando o Tottenham perdeu por 4 a 3 para o Liverpool, em partida válida pela Premier League.

PÊNALTIS

Como terminou empatada, a partida foi para as penalidades. Pelo lado do Fulham, todos os cinco cobradores converteram. No entanto, pelo lado do Tottenham, Davinson Sánchez desperdiçou.