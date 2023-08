Van Dijk pode ser suspenso por violar regra após expulsão em partida pelo Campeonato Inglês

Inglaterra - No último domingo (27), o zagueiro Virgil Van Dijk levou um vermelho direto no primeiro tempo da partida contra o Newcastle, em jogo válido pela terceira rodada da Premier League. O defensor cometeu uma falta no momento em que o atacante Alexander Isak recebeu um passe que o deixou na cara do goleiro Alisson. Após a expulsão, o holandês saiu de campo bastante exaltado, proferindo palavrões na direção do árbitro da partida.

De acordo com o jornalista "Paul Joyce", do jornal britânico "The Times", o jogador foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por descumprir uma das regras da competição. A FA alega que Van Dijk "agiu de maneira imprópria e/ou utilizou palavras abusivas e/ou insultos contra o árbitro" após o momento da expulsão.

Sendo assim, o zagueiro pode ser punido com um gancho de uma até quatro partidas e até sexta terá que responder a acusação.

Na coletiva após a vitória do Liverpool sobre o Newcastle por 2 a 1, o técnico Jürgen Klopp discordou do cartão vermelho. Ele alegou que não houve contato no lance, mas consentiu com a decisão do árbitro, já que não pode alterá-la.

"Não acho que seja um cartão vermelho. Praticamente não há contato, muito pouco, e está a caminho da bola, mas o que posso dizer? A decisão foi essa, não posso mudar e não quero", disse o treinador do Liverpool.