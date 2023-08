Libertadores: partida entre Inter e Bolívar fica paralisada por causa de gás de pimenta

Porto Alegre - O jogo entre Internacional e Bolívar, nesta terça-feira, 29, válido pela Libertadores, precisou ser paralisado por causa de gás de pimenta. Uma confusão aconteceu do lado de fora do Beira-Rio, e os efeitos do gás foram sentidos dentro de campo.

A situação aconteceu na reta final do primeiro tempo. No momento em que o jogo estava paralisado, o goleiro Lampe, do Bolívar, se dirigiu ao árbitro Esteban Ostoijch e pediu que a partida não fosse reiniciada.

Logo na sequência, outros jogadores mostraram que também sentiam os efeitos do gás. Assim, os atletas deixaram o gramado e usaram a camisa para cobrir o nariz e o rosto.



Quase dez minutos depois, a partida pôde ser reiniciada. Vale lembrar que quem avançar enfrentará o vencedor do jogo entre Fluminense e Olimpia - o Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0.