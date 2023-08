Internacional se classifica para a semifinal da Libertadores e aguarda por Olimpia ou Fluminense

Porto Alegre - O Internacional confirmou a vantagem do mando de campo no jogo de volta, venceu o Bolívar (BOL) pelo placar de 2 a 0 nesta terça-feira (29) e se classificou para as semifinais da Libertadores. O clube gaúcho aguarda pelo resultado do confronto entre Olimpia e Fluminense, que se enfrentam na quinta-feira, no Defensores del Chaco, no Paraguai.

Assim como na primeira partida das quartas de final, que terminou com a vitória do Colorado por 1 a 0, quem brilhou foi o equatoriano Enner Valencia. O atacante marcou aos 11 do primeiro tempo e aos 15 do segundo para explodir o Beira-Rio. Na reta final, os bolivianos ainda pararam nas mãos do goleiro Rochet em cobrança de pênalti desperdiçada por Ronnie Fernández.

O duelo foi marcado também por paralisação ainda na primeira etapa por conta de gás de pimenta , que invadiu o gramado em meio à uma confusão do lado de fora do estádio. O jogo foi interrompido por cerca de 10 minutos.

No outro duelo da chave, o Fluminense vai até Assunção com vantagem de dois gols no placar agregado por conta da vitória por 2 a 0 no Maracanã, com gols de André e Germán Cano. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília).