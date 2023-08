Fluminense e Botafogo se unem contra episódio de violência contra ônibus alvinegro

Rio - Rivais dentro do campo, mas unidos contra a violência. O Fluminense e o Botafogo mostraram alinhamento de posicionamento, na última terça-feira, após torcedores tricolores apedrejarem o ônibus do Botafogo, no caminho para o Aeroporto do Galeão. Tanto a delegação alvinegra, quanto a do Fluminense viajaram para confrontos internacionais.

Grupo de torcedores do Fluminense ataca ônibus do Botafogo; Carlos Alberto tem ferimento!! pic.twitter.com/2PVRgDvWf0 — Alerta Rio 24 Horas (@AlertaRio24hrs) August 30, 2023

"O Fluminense FC lamenta a violência praticada por torcedores contra o ônibus do Botafogo, na tarde de hoje, demonstrando seu completo repúdio a qualquer tipo de violência no futebol", divulgou o Fluminense nas redes sociais. O Botafogo elogiou a postura: "É isso, Fluminense. Posicionamento responsável e necessário. Não deve mais haver tolerância para qualquer tipo de violência no futebol e na sociedade. Não houve feridos e a delegação do Botafogo segue normalmente para a Argentina", publicou o Alvinegro.

O atacante Carlos Alberto estava sentado próximo à janela que foi acertada por uma pedra. Felizmente, o jogador recebeu assistência do departamento médico e os ferimentos não preocupam. O Alvinegro viajou para a Argentina para encarar o Defensa y Justicia.

O Botafogo chegou ao Galeão na tarde da última terça, cerca de meia hora depois do embarque do Fluminense para o Paraguai, onde enfrentará o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores. Os torcedores tricolores fizeram um "Aeroflu" no local para apoiar a equipe antes da viagem. Pouco antes de chegar na entrada do aeroporto, o ônibus do Botafogo foi atingido antes de uma das subidas para o salão nobre. Houve também arremesso de copos de cerveja pelos tricolores em direção do veículo.